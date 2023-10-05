İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erkan Baş'a destek paylaşımı İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür" paylaşımında bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya platformundan, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür" paylaşımında bulundu.

İmamoğlu şunları kaydetti: "Türkiye'de her açıdan dar bir alana sıkıştırılan siyaset anlayışını baştan aşağı değiştirmek, gerçek bir demokrasi ve adalet inşası için zorunluluktur."