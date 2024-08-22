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        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair "Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:32
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        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katıldı.

        Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine İmamoğlu, "Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen" dedi.

        "MUHABBETİN İÇERİĞİ TAMAMEN DERTLEŞMEDİR"

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katıldı. Törenin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin sorulması üzerine, "Bir kere, sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyu ile paylaşılan bir çok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldi. İki saate yakın muhabbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Bizi ağırlayıp, çayını içmekten de, sayın Selvi Hanım'ında memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. Tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen" diye konuştu.

        "DEVAMI GELMEZSE YANLIŞ OLUR"

        Bir gazetecinin görüşmelerin devamının gelip gelmeyeceği yönünde ki sorusu üzerine İmamoğlu, "Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Ben Sayın Hikmet Çetin'le, sağ olsun çok sık görüşürüz, mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu ile devamı olmayacak? Ben; daha fazla ve daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık. Kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem var. Yeni bir süreç var. Bu süreci de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur. O bakımdan, elbette Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca buluşmayı dilerim" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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