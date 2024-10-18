İmamoğlu'ndan yenidoğan vahşetine tepki Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturma tamamlanırken canilere tepkiler de sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmalarının kan dondurduğunu belirterek, "Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Giriş: 18.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:32 facebook

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