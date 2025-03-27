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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'nu ikinci kez ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nu ikinci kez ziyaret edecek

        CHP lideri Özel pazar günü Trabzon'da İmamoğlu'nun ailesini, pazartesi günü de Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 27.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:06
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        İmamoğlu'nu ikinci kez ziyaret edecek
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        CHP lideri Özgür Özel pazar günü Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret edecek. Özel, İmamoğlu’nun ailesi ile bayramlaşacak.

        CHP lideri, pazartesi günü de Silivri’deki Marmara Cezaevinde İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

        Özel, İmamoğlu ile bayramlaşıp, olağanüstü kurultay sürecini ele alacak. Ziyarette ayrıca Parti Meclisi listelerine yönelik de değerlendirmeler yapılacak.

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