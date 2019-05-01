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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, mazbatasını aldıktan bir gün sonra, 18 Nisan'da yayımladığı genelge kapsamında 7 ihale iptal edildi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun genelgesinde, "18.04.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlarının ( İSKİ ve İETT) ve iştiraklerinin günlük ve rutin işleri aksatmayacak şekilde iş ve işlemlerin devam ettirilmesine, bu kapsamın dışında kalan ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış ve benzeri tüm işler ve işlemler ikinci bir talimata kadar durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.
İŞTE İPTAL EDİLEN O İHALELER
Kamu İhale Kurumu verilerine göre, İBB’ye ait 1, İSKİ’ye ait 6 ihale, Başkan İmamoğlu’nun yayımladığı söz konusu genelge doğrultusunda iptal edildi. İptal edilen ihaleler arasında İSKİ’nin laboratuvar kurulması, boru ve pompa alımı gibi ihalelerde bulunuyor. İşte iptale edilen o ihaleler:
- İBB’nin 29 Nisan 2019 tarihinde yapacağını duyurduğu, "Taşınırlarda Yer Alan Dijital Bilgi Platformlarındaki Yüzde 30’luk Belediye Kontenjanının Yönetilmesi ve İçeriklerin Denetlenmesi İşi" ihalesi, 25 Nisan'da iptal edildi.
- İSKİ’nin laboratuvar kurmak için 24 Nisan 2019 tarihinde yapacağını ilan ettiği ihale, 22 Nisan'da iptal edildi.
- İSKİ’nin ekmek alımı için açtığı, 24 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını ilan ettiği ihale, aynı gün iptal edildi.
- İSKİ’nin 25 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını ilan ettiği, "Düktil Font Boru, Düktil Font Bağlantı ve Ek Parçaları Alımı" ihalesi, 22 Nisan'da iptal edildi.
- İSKİ’nin "Çeşitli Tip ve Özelliklerde 26 Adet Pompa Alımı ve Montajı" adı altında açtığı ve 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını ilan ettiği ihale, 26 Nisan'da iptal edildi.
- İSKİ’nin 29 Nisan 2019 tarihinde yapacağını duyurduğu, "DN20mm Hız Esaslı R100 Soğuk Su Sayacı Temini" ihalesi, 26 Nisan'da iptal edildi.
- İSKİ’nin, "Plakalı Isı Eşanjörü Temini ve Montajı" ihalesi 30 Nisan'da yapılacaktı. İhale 29 Nisan 2019 tarihinde iptal edildi.
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