İmamoğlu, Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.

AA'da yer alan habere göre İmamoğlu, Meclis'te görüşmeden önce TBB Encümeni olağanüstü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

KAYYUM AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, Hakkari ve Esenyurt Belediyelerinden sonra dün de Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Halfeti Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasıyla, hukukun temel ilkelerinin ve en temel insan haklarının çiğnendiğini, demokrasinin yara aldığını savundu.

TBB Encümeninin 6 maddelik taleplerini ve bildirilerini paylaşan İmamoğlu, belediye başkanlığının sona ermesi, Meclis feshi, görevden alma gibi konulardaki usullerin Anayasa ve Belediye Kanunu'nda belli olduğunu belirtti. REKLAM Ceza hukukunun en temel ilkelerinden masumiyet karinesine uygun hareket edilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Tümden bir kuruma kayyım atanması, Meclisin dahi kapatılması doğru değildir. Bu durum, devlet geleneğimize, hizmetlerin devamlılığı ilkesine aykırılıklar içermektedir. Olağanüstü koşullarda getirilmiş kayyım düzenlemesinin, olağan dönemlerde de kullanılması uygulamasına son verilmelidir. Belediye başkanlığının boşalması halinde, kayyım uygulaması dahil meclisin kendi üyeleri arasından başkan veya başkan vekili seçme uygulamasının kanunda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde istisnasız sürdürülmesi gerekmektedir.

TBB olarak, bu antidemokratik uygulamaların sona erdirilmesi amacıyla siyasi partilerle en güçlü şekilde istişareler yapılması için bugün itibarıyla harekete geçiyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlarda izah edilemeyen uygulamalara meydan verilmemesi bakımdan kayyım düzenlemesinin kaldırılması ve seçim kanunlarının gözden geçirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin hızlıca harekete geçmesi şarttır." SORULARI YANITLADI Açıklamanın ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu, bir soru üzerine, yargı mercileriyle ilgili bir görüşme taleplerinin bulunmadığını, bugün bazı siyasi parti genel başkanlarıyla görüşeceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin, "Siyasi kulislerde, bu tür uygulamalarla sizin cumhurbaşkanlığı adaylığınızın engellenmeye çalışıldığı söyleniyor. CHP ile bundan sonraki eylem planınız ne olacak?" sorusuna ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi: "Meseleyi bir adaylık tarifiyle köşeye sıkıştırmaya çalışanlara ben Allah akıl versin diyorum. Ben zaten mücadelenin içerisindeyim. Uğraşmaya devam ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Bu TBB hattındaki mücadelem, İBB hattında da mücadelem var Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu mücadelem de var, vatandaş Ekrem İmamoğlu mücadelem de var. Beni engellemeye çalışıyorlar, adaylık madaylık hepsi detay konular. Benim mücadelem devam ediyor. Hadi buyursun engellesinler o zaman."