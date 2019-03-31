Konuşmasına "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, "Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim yaşayacağız, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum. Dileğimiz budur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Güzel bir seçim ortamı geçiyor" dedi.

"İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz" diye konuşan İmamoğlu, "Tabii özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgi almasını İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edelim ki İl başkanlığımızın başta olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anada il başkanımız ve biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel sıkıntısız problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun. Koordinasyon merkezindeyiz. Tabii ilgi duyduğumuz yerler olabilir. Kontrol edeceğimiz alanlar olabilir. Buradayız. İl başkanımızla yan yanayız. Omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

"SEÇİME KATILIM ORANI OLDUKÇA YÜKSEK GÖRÜLÜYOR"



Kaftancıoğlu ise, "10 milyon 560 bin 958 seçmeni bulunan İstanbulumuzun şu anda ki sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görülüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul'da oy veren ve seçime katılan ve sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin oldukça sakin huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ama memleketin kimi bölgelerinden birtakım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun ve oyun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.