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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Seçim dönemi bitti, hizmet dönemi başladı

        İmamoğlu: Seçim dönemi bitti, hizmet dönemi başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış programında seçim döneminin geride kaldığını hizmet döneminin başladığını belirterek, "İstanbul'da bazı alanlar var ki uzakta durur. Oralara pek yaklaşamayız ya da kullanamayız. Bu alanları da büyük kent parklarına dönüştürme konusunda çok özel çalışmalarımız var. Büyükçekmece'de 1 milyon 600 bin metrekareye yakın bir alanı kazandırdık. Toplam 12 milyon metrekare." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:27
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        "Seçim bitti, hizmet dönemi başladı"
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı'nda Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılışı programına katıldı. Programda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de yer aldı.

        ''İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR''

        Burada konuşan İmamoğlu, ''Tabii liyakate dayalı bir süreç ve gerçekten iş ahlakını en önde tutma gayreti, her kurumu yukarıya taşır. Güzel de bir söz vardır. İşleyen demir ışıldar misali… Dolayısıyla çok çalışmak ve üretmek, milletimize hizmet sunmak, hepimizin mutlak prensibi olmalıdır. Bu anlamda, çalıştıkça enerjinizin arttığını da hissedebilirsiniz. 2 yıl önce “150 Günde 150 Proje" diyerek başladığımız açılış temposuna hiç kesmeden devam ettik. Hızımızı hep arttırdık diyebilirim. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu hızımız hiç kesmeden yolumuza devam etmek, varsa bir eksiklik gidermek, varsa bir sorun çözüm bulmak ve insanların yaşam kalitesini dünyanın en güzel şehri İstanbul'da en yüksek seviyeye ulaştırmak bizim en değerli sorumluluğumuz'' şeklinde konuştu.

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        ''KULLANILMAYAN ALANLARI KENT PARKLARINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ''

        İmamoğlu, ''İstanbul'da bazı alanlar var ki uzakta durur. Oralara pek yaklaşamayız ya da kullanamayız. Bu alanları da büyük kent parklarına dönüştürme konusunda çok özel çalışmalarımız var. Büyükçekmece'de 1 milyon 600 bin metrekareye yakın bir alanı kazandırdık. Toplam 12 milyon metrekare yine Ömerli ve bunun gibi bir kısım İSKİ havzalarının hem doğal olarak kullanıma açılması, sadece spor, yürüyüş, bisiklet gibi hiçbir atık üretmeyen ve hiçbir çevreyi kirletici unsuru olmayan bir biçimde insanların oraları kullanması İstanbul'umuza müthiş bir zenginlik kazandıracak. Zaten kullanılmayan alanlar bu tür alanlar aktif yeşil olarak da kent disiplininde kabul edilmiyor'' dedi.

        ''GEÇTİĞİMİZ 5 YILDA NEYİ EKSİK YAPTIK DEĞERLENDİRECEĞİZ''

        İlçe belediyelerle birlikte hareket etmenin önemine değinen İBB Başkanı, ''İş birliği değerlidir. Bugün bu ilçelerden üç belediye başkanımız bize eşlik ediyor. Ben birazdan bu dönem görevine devam edecek olan Zeytinburnu Belediyemizde Ömer Arısoy Belediye Başkanımızla önümüzdeki beş yılı müzakere edeceğiz ve işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye konuşacağız. Dün yine ziyaretlerimi yaptım. Dün en son akşam Bayrampaşa'yla bitirdik. Bugün dediğim gibi Zeytinburnu ile devam ediyoruz. Yarın Ataşehir'deyiz. Dolayısıyla 39 ilçemizin 39'uyla da önümüzdeki beş yılı nasıl geçirmemiz gerektiğini, iş birliğini nasıl yukarıya taşıyabiliriz, geçtiğimiz 5 yılda neyi eksik yaptık, hangi konuları tamamlayabiliriz ,nasıl davranışlarımızla daha toplumumuzun verimli bir biçimde hizmet almasını sağlayabiliriz prensibi ile bir araya geleceğiz. Şunu ifade edeyim, hizmet dönemi başlamıştır, seçim takvimi bitmiştir. Önümüzdeki süreçte milletimizin takdirini, milletimizin huzuru için hizmet alması için kullanmak vazgeçilmez prensibimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

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        ÖMER ARISOY'DAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

        AK Partili Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, ''Yeni düzenlemelerin, yenilemelerin Zeytinburnu için, diğer bölgeler için İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Ve yine biraz önceki konuşmada dile getirilen bu parkın tamamının sahile kadar, hipodroma kadar tamamlanmasını bir an evvel ve yine bahsedilen yaya erişim köprülerinin de bir an evvel tamamlanmasını diliyorum. Bu düzenlemelerde, yenilemelerde ve ilave etapların da tamamlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çalışanlara teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ROMA GEZİSİ YANITI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda “Belediyelerin görevi, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır" sözlerine karşın "Ekonomiyle uğraşsın" dedi.

        7 İLÇEDE 8 PARK AÇILDI

        Konuşmaların ardından İBB Başkanı, ilçe belediye başkanları ile CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Turgay Özcan ve Mahir Yüksel'in de katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Kesilen kurdele ile birlikte, 7 ilçedeki 8 park kullanıma açıldı.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #ibb
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