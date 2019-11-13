Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne gelerek taksicilerle bir araya geldi. İmamoğlu, taksici esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra gazetecilere Londra ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

"KEYFİ ZAM YAPACAK KURUM VE KİŞİ DEĞİLİM"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçe tasarısında, suya konutta yüzde 20 zam talebi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Her gün zam ile haşır haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz, biz bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam ya da önerdiğimiz zaman 2020 yılının zammı. 4.80 olacak suyun zammı hali. Biz 5.20'den aldık. Biz zaten bir tabana oturttuk suyu. Türkiye'de enerji ve yakıt zammı yüzde 60'larda iken biz önümüzdeki yıl su vermek için yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı ülkemizin ekonomi sıkıntılardan kaynaklı zamlardır. Buna sıkıntı duyan varsa doğalgaz zamlarını yakıt zamlarını geri çeksinler biz de zam yapmayalım. Biz keyfi zam yapacak kurum ve kişi değilim."

"BÖYLE BİR TESİSİN ORAYA KURULMASI YANLIŞTIR"

İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal etmesinin ardından ortaya çıkan tepkiler ve İstanbul Teknik Üniversite'nin raporu ile ilgili konuşan Başkan İmamoğlu, "Biz, 'bu raporu İTÜ yayınladı' demedik kendileri yaygara çıkardı ve üniversite de açıklama yapmak zorunda kaldı. Bizim de bilgisine başvuracağımız bilim insanları var. Çok net Haliç'in dibinde, o güzelim Haliç'in kenarında kokma riski yüksek çamur atık planlaması üst seviyede aynı zamanda orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. 130 bin metrekarelik alanın 75-80 bin metrekaresi belki de Cumhurbaşkanı'nın eliyle diktiği 25-30 senelik ağaçlarla dolu. Böyle bir alanın tercihi yanlış. Biz biyolojik arıtmaya karşı değiliz daha iyi yerde ve daha verimli yerde yapacağız. Artı Haliç'in kokmasından bahsediyorlar Cumhurbaşkanı'na da yanlış bir bilgi verdiler galiba. Haliç'e giden bir su yok. Oraya giden bütün atıklar Yenikapı ve Baltalimanı'na zaten aktarılıyor. Bizim biyolojik atıkla derdimiz yok. Aynı zamanda Haliç koruma altındadır çok da güzel olacaktır" dedi.

"VERİMLİ BULUŞMALAR OLACAK"

Londra'ya yapacağı ziyaret ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden en önemli merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok sıkı teması olması gerekiyor. Bir dönemin başlangıcında elbette bazı değerli davetler var. Bu davetlere katıldık. En son Almanya'daydık ama her gittiğimiz noktada çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi Londra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daveti üzerine İngiltere'ye gidiyoruz. Aynı zamanda Londra'da teknik ve finans kuruluşlarıyla çok verimli buluşmalar yapacağız. İstanbul'umuzun daha iyi seviyeye gelmesi, tanıtılması ve dünya kenti vizyonu ile hareket etmesini sağlayacak ziyaretlerden bir tanesidir" diye konuştu.