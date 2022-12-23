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Haberler Gündem Güncel İmamoğlu: Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasidir
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İBB Başkanı İmamoğlu: Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezasına ilişkin, "Vatandaşımızın vicdanında bu karar; siyasi bir karardır. Siyasi baskı ile verilmiş bir karardır. İlk defa olsa şaşalım. Fakat ülkemizde ne yazık ki; son yıllarda yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu, bir iddia değildir" dedi

İmamoğlu: Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasidir
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezasına ilişkin, "Vatandaşımızın vicdanında bu karar; siyasi bir karardır. Siyasi baskı ile verilmiş bir karardır. İlk defa olsa şaşalım. Fakat ülkemizde ne yazık ki; son yıllarda yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu, bir iddia değildir" dedi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'ya geldi.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden başkanlar, ardından sanduka başında dua etti. Belediye başkanları adına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, bundan sonra da Anadolu ve Trakya'da şehir ziyaretleri yapacaklarını söyledi. İmamoğlu, "Buraya gelen eminim, iyi şeyler için dua eder. Ben mağdur olmam, milletimiz mağdur edilmek isteniyor. Ona müsaade etmeyecek kişi; ben ve benim gibi düşünen, bu sürece liderlik yapan insanlar. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'nin çok güçlü 11 büyükşehir belediye başkanı burada. Mücadelemizi ve birlik mesajımızı hep birlikte vereceğiz. Türkiye demokrasisini mağdur etmeyecek güce sahibiz" diye konuştu.

Özellikle hak, hukuk ve adalet için dua ettiklerini anlatan İmamoğlu, "Allah, memleketimi adalet yoksunu, vicdan yoksunu, erdem yoksunu insanlardan korusun. O insanların kararlarından korusun. Her yöneticiyi erdemli kılsın. Her yöneticiyi eşitlikçi kılsın. İnsanlarına eşit gözle bakmayı sağlasın. Hz. Mevlana'nın huzurunda bu duygunun karşılık bulacağını biliyorum" diye konuştu.

"SİYASİ BASKI İLE VERİLMİŞ BİR KARARDIR"

İmamoğlu, hakkında verilen hapis kararına ilişkin de şunları söyledi: "Şu anda tariflenen ceza, çok acımasız. Çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bireyi siyasi yasaklı kılabilecek, içinde hapis olan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var. Fakat hala süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, en başta sayın Cumhurbaşkanı bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar; siyasi bir karardır. Siyasi baskı ile verilmiş bir karardır. İlk defa olsa şaşalım. Fakat ülkemizde ne yazık ki; son yıllarda yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu, bir iddia değildir. Net altını çiziyorum. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak, istedikleri kararı vermediği için başka ile sürülmesine, hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun siyasi karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza; bu kadar dedikodu var, hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza. Gidip hakimin bir ifadesini alsanıza. Bakalım hakim ne diyor."

"HÜKÜMETTEKİLER YORUM DAHİ YAPAMIYORLAR"

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Hatta kişileri bertaraf edip, tabiri caizse önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart -23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim. Ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek ve şiddetli cevabı, önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra anlayıp, anlamamaları çok önemli değil. Ondan sonra bu milleti, huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşmuş olacak. Hala konuşan hükümet yetkilileri, top çevirmektedir. Top çevirmeyi bıraksınlar, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki; bu yanlış bir karardır. 'Böyle bir karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli' desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var; onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da bu anlamda teşekkür ediyorum. Doğru yoldayız. Bugün en doğru yollardan birinde, Konya'da ve Hz. Mevlana'nın huzurundayız. Şu an itibarıyla güzel şeyler düşünelim."

İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasına ilişkin de İmamoğlu, "Bizim B planımız yok. Bizim planımız belli; 2023'te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz. Milletimiz ile kucaklaşmak ve buluşmak. Toplumun, insanların coşkusunu artırmak. Onu da artıracağız. Hep birlikte, millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz; 10 milyonlarca fark yiyecekler" dedi.

Farklı camilerde cuma namazı kılan belediye başkanları, ardından esnaf ziyareti yaptı.

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