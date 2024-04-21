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        Haberler Gündem Politika Yerel seçim çalıştayı bir araya geldi! İmamoğlu ve Yavaş sunum yaptı - Son dakika

        İmamoğlu ve Yavaş sunum yaptı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanları ve il başkanlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandığı "Yerel seçim çalıştayı" tamamlandı. Özel'in belediye başkanlarına hizmette ayrım yapmamaları ve popülizmden uzak durmaları uyarısında bulunduğu öğrenildi. Çalıştayda; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sunum yaptı

        Giriş: 21.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:30
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        İmamoğlu ve Yavaş sunum yaptı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 408 belediye başkanı ve 81 il başkanı Ankara’daki “yerel yönetim çalıştayı”nda bir araya geldi. Toplantının ikinci günü basına kapalı gerçekleşti.

        ÖZEL: “HİZMETTE AYRIM YAPMAYIN”

        Edinilen bilgiye göre; Özel, belediye başkanlarının hizmet götürürken hiçbir kesimi ayırt etmemesini ve başkanların ulaşılabilir olmasını istedi.

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        Gençler için özel projelerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, bu hizmetlerin tanımlanacağı genç kart uygulaması konusunda çalışma yapılması talimatı verdi. Yerel yönetimlerin göstereceği başarının 2028 genel seçimlerinde anahtar olabileceği olabileceğini ifade eden Özel'in belediye başkanlarından popülizmden uzak durmaları ve genel siyasete karışmamaları yönünde talimat verdiği de öğrenildi.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ SUNUM YAPTI

        CHP’nin “yerel yönetim çalıştayı”nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere 2019'da seçilen büyükşehir belediye başkanları sunum da yaptı.

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        İmamoğlu ve Yavaş borçlu belediyelere kaynak yaratma konusunda tavsiyelerde bulundu. Şeffaflık da öne çıkan başlıklar arasındaydı.

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