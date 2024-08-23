Yiğitbaşı, "Bizler Vakıflar Bölge Müdürü ve İl Müftülüğümüzle bir araya geldik. İnşallah her cuma burada bin kişiye yemek ikramında bulunacağız. Caminin yaptırılış amacı aslında buydu. Şimdiden sonra da her cuma ve inşallah hayırseverlerin desteğiyle diğer günlerde de bu yemek ikramının süreceğini düşünüyorum. Vatandaşlara bu müjdeyi buradan vermiş olalım" ifadesini kullandı.