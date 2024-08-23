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        Haberler Gündem Güncel İmaret Camisi'nde yemek ikramı başladı | Son dakika haberleri

        İmaret Camisi'nde her cuma yemek ikramı olacak

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde cuma namazı sonrası İmaret Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Caminin kuruluşundan 2 yıl sonra her cuma ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunulduğunu belirten Vali Yiğitbaşı, "Bizler Vakıflar Bölge Müdürü ve İl Müftülüğümüzle bir araya geldik. İnşallah her cuma burada bin kişiye yemek ikramında bulunacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:30
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        Afyonkarahisar'daki İmaret Camisi'nde yemek ikramı başladı.

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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde cuma namazı sonrası camide gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

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        Yiğitbaşı, caminin adını aldığı Gedik Ahmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın sadrazam olduğunu, Gedik Ahmet Paşa'nın 1472'de camiyi hem bir cami hem de külliye olarak inşa ettirdiğini söyledi.

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        Caminin halk arasında "İmaret Camii" olarak anıldığını, buranın bu şekilde anılmasının aslında her cuma bin kişilik yemek ikramı yapılan bir vakfının olmasından ileri geldiğini belirten Yiğitbaşı, caminin kuruluşundan 2 yıl sonra her cuma ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunulduğunu kaydetti.

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        Yiğitbaşı, "Bizler Vakıflar Bölge Müdürü ve İl Müftülüğümüzle bir araya geldik. İnşallah her cuma burada bin kişiye yemek ikramında bulunacağız. Caminin yaptırılış amacı aslında buydu. Şimdiden sonra da her cuma ve inşallah hayırseverlerin desteğiyle diğer günlerde de bu yemek ikramının süreceğini düşünüyorum. Vatandaşlara bu müjdeyi buradan vermiş olalım" ifadesini kullandı.

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        Daha sonra Yiğitbaşı, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

        #yerel haberler
        #afyonkarahisar
        #imaret camisi
        #yemek ikramı
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