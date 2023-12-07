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        Haberler Televizyon IMDb 2023 yılının en iyi dizi, filmleri ve oyuncuları açıkladı

        IMDb 2023 yılının en iyi dizi, filmleri ve oyuncuları açıkladı

        2023 yılı, televizyon dünyasında da oldukça hareketli geçti. Birçok yeni dizi ve film izleyiciyle buluştu. Bu diziler arasından IMDb, kendi değerlendirmelerine göre 2023 yılının en iyi 10 dizisini, filmini ve oyuncularını belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:38
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        IMDb yılın dizi, filmleri ve oyuncularını seçti. Bilim kurgu, drama komedi, suç ve tarih gibi birçok kategoriden dizi ve filmler yer aldı. İşte IMDb'ye göre 2023 yılının en iyi dizi, filmleri ve oyuncuları.

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        IMDB'YE GÖRE YILIN EN İYİ DİZİLERİ

        1) The Last Of Us

        2) Ahsoka

        3) Succesion

        4) Black Mirror

        5) The Mandalorian

        6) One Piece

        7) The Fall of the House of Usher

        8) Ted Lasso

        9) The Bear

        10) Gen V

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        IMDB'YE GÖRE YILIN EN İYİ FİLMLERİ

        1) Oppenheimer

        2) Barbie

        3) Guardians Of The Galaxy Vol.3

        4) The Little Mermaid

        5) John Wick: Chapter 4

        6) The Super Mario Bros. Movie

        7) Five Nights At Freddy's

        8) Spider-Man: Across The Spider-Verse

        9) Killers Of The Flower Moon

        10) The Flash

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        IMDB'YE GÖRE YILIN OYUNCULARI

        1) Pedro Pascal

        2) Mary Elizabeth Winstead

        3) Ana De Armas

        4) Jenna Ortega

        5) Bella Ramsey

        6) Margot Robbie

        7) Rebecca Ferguson

        8) Katee Sackhoff

        9) Carla Gugino

        10) Cillian Murphy

        Kaynak: IMDb

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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