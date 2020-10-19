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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikimece impact'e başvurular başladı
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Etki hızlandırıcı programı imece impact kapılarını girişimlere açıyor

Sosyal inovasyon platformu imece’nin yürüttüğü etki hızlandırıcı programı imece impact’e başvuruların başladığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, fikir ve prototip aşamalarını geçmiş döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım’a kadar programa başvurularını gerçekleştirebilecek. imece direktörü Mustafa Özer, programa yönelik değerlendirmesinde, "Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi

imece impact'e başvurular başladı
HABERTURK.COM

Atölye, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği yeni bir program ile devam ettireceğini duyurdu. Yeni programın, 12 Ekim-15 Kasım 2020’deki başvuru dönemini takiben, Kasım 2020-Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütüleceği kaydedildi.

Program dahilinde girişimcilere, “Etki ölçümleme ve raporu”, “İş geliştirme ve özel sektör ile eşleştirme”, “6 ay boyunca mentor havuzuna erişim”, “Özelleştirilmiş 1’e 1 eğitim ve girişim koçluğu desteği”, “Girişimin ihtiyacına yönelik hizmet satın alma” ve “İletişim desteği ve yazılı ya da video formatında tanıtım içerikleri’’ başlıkları altında eğitimler sunulacağı da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan, etki potansiyeli taşıyan ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım’a kadar programa başvurularını gerçekleştirebilecek.

imece direktörü Mustafa Özer, programa yönelik değerlendirmesinde, "Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş geliştirme ve büyüme yolculukları sırasında, başta ileri aşama yatırım turuna hazırlık süreçleri olmak üzere olası partnerlik ve yatırımcı ilişkilerinde etki raporlamasına ihtiyaç duyan girişimlere çözümler getiriyoruz. Program kapsamında girişimlerin meselelere nasıl yaklaştıklarını, çözümleriyle nasıl bir etki doğurduklarını, taşıdıkları potansiyeli ölçülebilir ve görünür kılıyoruz" dedi.

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