Beycan Üçkardeş'in haberine göre Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerine bağlı komşu köyler Yeşilköy, Bahçe, Kaldırım, Bebeli, Zeynepli ve Kırmızıdan sakinlerinin hayatı, 2008'de değişmiş, uzun yıllar Almanya'da çalışan Mehmet Güven, edindiği birikimi bu köyler için kullanmaya başlamıştı. Köylülerin de desteğiyle ilk önce Yeşilköy'ün okulu onarıldı ve büyük bir spor salonu yapıldı. Günlerini tarla veya bahçede geçiren kız çocukları, okuldan arta kalan zamanlarında spor yapmaya başladı. Çevre köylerden de kız çocukları Yeşilköy'e gelerek muay thai, karete, judo, tekvando öğrendi. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 500 kız çocuğunun spor yaptığı köylerden Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonları çıktı. Bu arada köylüler neredeyse her hafta yemekli toplantılar düzenleyip ortak kararlar almaya başladı.



YARDIM MARKETİ İLE GİYİM EVİ



‘Yardım marketi' kuruldu. Önce çevre 6 köy ile başlayan dar gelirlilere gıda ve giyim ihtiyacı karşılama işi gün geçtikçe yayıldı. Her geçen gün hedefini daha yükseklerde tutan köy sakinleri Mehmet Güven'in öncülüğünde bu kez köylerinde daha anlamlı ve büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çevre köylerde ve Adana merkezde bazı mahallelerde tespit edilen dar gelirli ailelerin çocukları ile Adana Şehit Aileleri Derneği'nin tespit ettiği gazi ve şehit yakınlarının çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin tepeden tırnağa giydirildiği ve kırtasiye yardımının yapıldığı etkinliğe katılan çocuklar verilen yemeğin ardından evlerine mutlu döndü.



"ÇOCUKLAR MUTLU OLDUKÇA BİZİM DE YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"



Köylülere öncülük eden ve tüm kazancını hayır işlerine harcayan Mehmet Güven, "Çocuklar okutuyoruz. Vatanını milletini seven, Atatürkçü çocuklar yetiştikçe mutlu oluyoruz. Buradaki etkinlik bize inanılmaz bir haz veriyor. Bir çocuğun gülümsemesini hiçbir maddi değerle kıyaslayamazsınız. Biz ömrümüz ve imkanımız elverdiği sürece bu yardımları hiçbir beklenti olmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardım etkinliklerinde destek olan bürokratlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

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