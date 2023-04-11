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İMECE Uydusu ne zaman, nereden fırlatılacak ve ertelendi mi?

Türkiye'de üretilen ilk uzay uyumlu elektro-optik kamera İMECE Uydusu fırlatma töreni 11 Nisan Salı günü TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilecekti. İMECE Uydusu fırlatma töreninin gerçekleştirilmemesinin ardından gözler "İMECE Uydusu fırlatma töreni ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte İMECE Uydusu fırlatma töreni hakkında merak edilenler...

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HABERTURK.COM / AA
  • İMECE Uydusu ne zaman ve nereden fırlatılacak? İMECE Uydusu fırlatma töreni ertelendi mi, neden?

    Yerli ve milli, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE Uydusunu fırlatmak için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İMECE Uydusu projesi kapsamında ayrıca; güneş algılayıcı, elektrikli itki sistemi, yıldız izler, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu ve , manyetometre de ilk kez yerli olarak üretildi. TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İMECE uydusu fırlatma törenine değinildi. İşte İMECE Uydusu fırlatma töreni tarihi hakkında merak edilenler...
  • İMECE Uydusu ne zaman ve nereden fırlatılacak? İMECE Uydusu fırlatma töreni ertelendi mi, neden?

    TÖREN ERTELENDİ, KESİN TARİH BİLDİRİLECEK!

    Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun ertelendiği bildirildi.

    TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği aktarıldı.

     

    AA'nın haberine göre, açıklamada, şu an itibarıyla bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin bilahare bildirileceği kaydedildi.

    Öte yandan SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin hava durumunu takip ettiği belirtildi.

     

    İMECE Uydusu, 21 Şubat'ta ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne uğurlanmıştı.
  • İMECE Uydusu ne zaman ve nereden fırlatılacak? İMECE Uydusu fırlatma töreni ertelendi mi, neden?

    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE Uydusu, fırlatılmasının ardından yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

    İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak.

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

    Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

     

    Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirebiliyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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