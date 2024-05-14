IMF Başkanı Georgieva'dan dünya ekonomisi mesajı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin 2020'den bu yana şoklara daha yatkın hale geldiğini belirten Georgieva, "Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz." dedi.

Georgieva, geçen yıl ekonomilerin çoğunun resesyona gireceğine dair korkular olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, "Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte." diye konuştu. REKLAM Georgieva, jeopolitik endişelerin sorulması üzerine ise "Gördüğümüz en dramatik şey dünyanın savaşlar içinde olduğu." yanıtını verdi. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı ile İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine işaret eden Georgieva, savaş olduğunda ekonomik öncelikler hakkında rasyonel bir konuşmanın zor olduğunu dile getirdi. YAPAY ZEKA İÇİN TSUNAMİ BENZETMESİ Georgieva, dönüşümsel güçlerle karşı karşıya olunduğuna da dikkati çekerek, özellikle yapay zekanın gelecek birkaç yıl içinde gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yüzde 60'ını, dünya çapındaki işlerin ise 40'ını etkileyebileceğini aktardı. Georgieva, "Bu, iş gücü piyasasını vuran bir tsunamiye benziyor" değerlendirmesinde bulundu.