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IMF: Çin'de umut verici toparlanma belirtileri var

Uluslararası Para Fonu (IMF),koronavirüs salgınıyla ilgili yayımladığı raporda Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtilerinin olduğunu bildirdi. Raporda "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" ifadeleri yer aldı

IMF
DHA

Uluslararası Para Fonu ( IMF),Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı.

IMF Blog'da yayınlanan bir raporda, IMF uzmanları, toparlanma belirtilerinin Çin'de ya da başka bir yerde salgının yeniden canlanma ihtimalini gözardı edilmediğini vurguladı.

Üst düzey IMF ekonomistlerinin hazırladıkları raporda, Covid-19 pandemisinin dünyayı küresel finansal kriz sırasında yaşanandan daha kötü bir resesyona sürüklemiş olduğunu söyleyerek küresel ve eşgüdümlü sağlık ve ekonomi politika hamlelerinin yapılması için çağrıda bulundular. 

'GEVŞETME OLANAĞI'

IMF uzmanları, "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye uyardılar. 

Pandeminin akut aşaması olan ocak ayından şubata geçişte yaşanan sert düşüşün ardından, konsantrasyonun güç kazandığına işaret edilen raporda, bu gelişmelerin sert önleyici düzenlemelerde biraz gevşetme olanağı verdiği de vurgulandı.

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