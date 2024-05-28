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        Haberler Ekonomi Para IMF'den Almanya'ya "borç frenini" gevşetme çağrısı - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        IMF'den Almanya'ya "borç frenini" gevşetme çağrısı

        Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ve artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin "borç frenini" ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerektiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:12
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        IMF'den Almanya'ya "borç frenini" gevşetme çağrısı
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        IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

        Alman ekonomisinin büyük şokların ardından toparlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, enflasyonun daha da zayıflamasıyla kademeli toparlanmanın bu yıl da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, orta vadede hızlı nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması ve kamu maliyesini olumsuz etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

        Ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğuna işaret edilen açıklamada, "borç frenine" uyumun gerektirdiği şekilde mali duruşun bu yıl sıkılaşmasının beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, "Artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin borç frenini ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        IMF'nin açıklamasında, orta vadeli harcama baskılarını azaltacak veya geliri artıracak reformlara da ihtiyaç olduğu vurgulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #imf
        #almanya
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