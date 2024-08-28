IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme

IMF heyeti, James Walsh liderliğinde 29 Mayıs-11 Haziran'da 4. madde istişarelerini yürütmek üzere Türkiye'yi ziyaret etti. 19-20 Ağustos'ta yapılan sanal takip görüşmelerinin ardından Walsh'ın yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler aktarıldı.

Açıklamada, geçen yılın ortalarından bu yana ekonomik politikalarda yaşanan dönüşümün Türkiye'nin genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini önemli ölçüde azalttığı ve güveni artırdığı vurgulandı.

Cari açığın bu yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7'sine düştüğü belirtilen açıklamada, piyasa duyarlılığının iyileştiği, uluslararası rezervlerin takaslar ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra nisandan bu yana 91 milyar dolar arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yetkililerin duyurduğu politikalar uyarınca, IMF personeli hem GSYH büyümesinin hem de enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl düşmesini bekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Manşet enflasyonunun yaz aylarında azalmaya başladığı ancak yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, finansal ve kurumsal sektörlerin politika sıkılaştırmasını şimdiye kadar görünür bir stres olmadan atlattığı belirtildi.

Orta vadede enflasyonda daha fazla düşüşün güveni artıracağı ve büyümenin yüzde 3,5-4 potansiyeline geri döneceği vurgulanan açıklamada, ihracat büyümesinin cari açığı yüzde 2 civarında tutacağı ve uluslararası rezervlerin IMF'nin rezerv yeterlilik ölçütünün yüzde 100'ünün üzerinde kalacağı aktarıldı.

Küresel enerji fiyatlarının yükselmesi, Orta Doğu'daki çatışmadan veya Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan jeopolitik gerginlikler veya sermaye akışlarının tersine dönmesi gibi enflasyonun rayından çıkmasına neden olabilecek risklere işaret edilen açıklamada, enflasyon beklentilerinin daha hızlı bir şekilde yeniden sabitlenmesinin bu riskleri azaltacağı vurgulandı.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN DAHA BÜYÜK MALİ KONSOLİDASYON VURGUSU

Açıklamada, "Mali politikaya odaklanan daha sıkı bir politika karışımı, riskleri azaltacak ve enflasyonu daha hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde düşürecektir." ifadesine yer verildi.

Enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için daha büyük mali konsolidasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vergi harcamalarını rasyonalize etmek ve vergi tabanını genişletmenin nispeten hızlı bir şekilde yapılabileceği, temel olmayan sermaye projelerine harcamaları sınırlamanın da buna yardımcı olacağı belirtildi.

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Açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun sürdürülebilir olduğu kaydedildi.