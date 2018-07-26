IMF'den Venezuela'da 'enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir uyarısı: Halk 'karnımızı doyuramıyoruz' diyor

Uluslararası Para Fonu IMF, Venezuela'da enflasyonun yılsonuna kadar yüzde 1 milyona kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.
IMF, Venezuela'daki durumu Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'ya, 2000'lerin başındaki Zimbabve'ye benzetiyor.
IMF'nin Batı Yarım Küre ülkelerinden sorumlu analisti Alejandro Werner, hükümetin dolaşımdaki parayı artırarak mali açığı kapatmasını beklediklerini ancak paraya olan talebin düşmesiyle enflasyonda artış yaşanmaya da devam edebileceğini söyledi.
Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela'da beş yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle halk gıda ve ilaç maliyetlerini karşılayamaz hale gelirken süpermarket rafları da boş kaldı. Suç oranının arttığı ülkede halk gece evlerinden çıkmaya korkar hale geldi.
Uzmanlar ekonomik krizden devletin sosyalist politikalarını, yolsuzluğu ve çöken petrol endüstrisini sorumlu tutuyor.
Devlet Başkanı Maduro ise ülkedeki krizin ABD ve Avrupa'nın açtığı 'ekonomik savaşın' bir sonucu olduğunu iddia ediyor.
Washington Post gazetesine konuşan 30 yaşındaki Yaimy Flores çalışmıyor, eşi ise ayda 5 milyon bolivar asgari ücret alan bir apartman görevlisi.
Bu ücret karaborsada yaklaşık 3 dolara denk geliyor. Bu da ailenin ayda yalnızca bir kilo pirinç ve yarım kilo peynir harcamalarını karşılıyor. Aile hükümetin gıda programından da mercimek ve mısır unu alarak faydalanıyor.
Aile, protein tüketimini bırakmış, sabun ve şampuan ise alamıyor.
Flores, "Çok az sabunumuz kaldı. Parçalara bölüp ne kadar tüketeceğimizi hesaplıyoruz. Sabun bitince ne yapacağız bilmiyorum. Geçen yıldan bu yana sabun satın almadık" diyor.
Bir hafta önce bulaşık makinesinin sabunu 3.8 milyon bolivardı, bugün ise 4.9 milyon bolivar. Bir kilogram tavuk da geçen hafta 3.3 milyon bolivardı, bugün ise 4.2 milyon bolivar.
Guardian gazetesine konuşan 43 yaşındaki hemşire Maigualida Oronoz da aylık 5 milyon bolivar asgari ücret alıyor. Bu para bir kilogram etin fiyatına denk. Oronoz, "Anca bir şeyler yiyebiliyoruz. Acil bir durum olursa ölürüz çünkü ilaç fiyatları her geçen gün artıyor" diyor.
https://www.facebook.com/230299653821/posts/10155656699653822
Enflasyon artışı, ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle bu yıl 2 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor. 2016'dan bu yana ülkeden göç edenlerin sayısının yıl sonuna kadar 3.8 milyonu bulması bekleniyor.
Caracas merkezli finans şirketi Ecoanalitica da Aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 1.4 milyona çıkabileceğini söylüyor.
Washington Post'a konuşan Ecoanalitica müdürü Asdrúbal Oliveros enflasyondaki artışın ülke halkı için yoksullaşmak anlamına geleceğini belirtip "Yalnızca işlerinden kazandıkları maaşlara bağlı yaşayan ve dolar birikimi olmayan, ülke dışındaki ailelerinden yardım almayan Venezuelaların çoğu için, yüzde 1 milyonu aşan enflasyon oranı, halkı büyük bir yoksulluğa mahkûm etmek demektir" diyor.
Değerini neredeyse tamamen yitiren para birimi bolivar banknotları bulmak zor. Hükümet, para basımı için kâğıt ücretini de karşılayamayacak durumda.
Onun yerine hükümet elektronik paraya yöneldi. Bankalar arası düşük meblağlı para transferleri nakit yerine banka kartlarıyla yapılıyor.
Maduro nakit sıkıntına çare olarak sanal para birimi 'petro'yu öne sürdü. Bu para biriminin petrol endüstrisi tarafından da desteklendiği söyleniyordu ama işe yaradığı söylenemez.
Ekonomik krizin derinleştiği bazı ülkeler yerel para birimleri yerine ABD dolarını kullanmaya başlamıştı. Ama ABD'yi 'ülkesini yıkmaya çalışan bir imparatorluk' olarak gören Maduro yönetimindeki Venezuela'da böyle bir adım atılması ihtimal dışı görünüyor.
Maduro, özel bankaların ekonomiyi sabote etmek için komşu Kolombiya'ya nakit kaçırdığını iddia ediyor ve para birimi üzerindeki kontrollerin kaldırılması çağrısını reddediyor.
Durum, maaşlarını nakit alan emekliler için daha zor.
73 yaşındaki emekli Saúl Aponte, 100 bin bolivara yarım kutu yumurta alabiliyor. Aponte, "Yılsonunda yine nakit parayla öderlerse, bu sefer aynı yarım kutu yumurtayı satın almaya el arabasıyla gitmek zorunda kalacağız" diyor.
Ciudad Guayana'da yaşayan ev kadını Elisa González Peru'ya taşınan kız kardeşinden gelen parayla geçimini sağlamaya çalışıyor ama geleceğiyle ilgili kaygılı:
"Daha ne kadar bu şekilde devam ederiz bilmiyorum. İş olsun ya da olmasın, kazandığınız çocukların okul paralarını karşılamaya yetmiyor. Karnınızı doyurmanız ise imkânsız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.