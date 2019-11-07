IMF, Euro Bölgesi büyüme tahminlerini aşağı çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF),Euro Bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020'ye ilişkin de yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürdü.

IMF, "Avrupa İçin Bölgesel Görünümü Kasım (REO)" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Avro Bölgesi için 2019 ve 2020 büyüme beklentisi 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,4'e çekildi.

IMF, revizeye sebep olarak da "Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da görülen güçsüz büyüme ve bölgenin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'daki durgunluğu" gösterdi.

Büyüme tahmini Almanya için bu yıl yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e, Fransa için de yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirildi.

IMF, Avro Bölgesi enflasyon tahminini ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürdü.

IMF raporunda, "Avrupa'daki ekonomik faaliyetler, ticaret ve imalattaki zayıflığın etkisiyle yavaşladı. Bölgede çoğu ekonomideki yavaşlama dış sebeplerden kaynaklanmaya devam ediyor." denildi.