IMF: Gelişen ülkelerde görünüm kötüye gidiyor

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IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda, küresel ekonomik görünümdeki bozulmanın Çin ve diğer gelişmiş ülkelerin hızlı toparlanmasıyla azaldığı belirtilirken gelişmekte olan ülkelerin genelindeki görünümün ise kötüye gittiğine dikkat çekildi.

Endonezya ve Hindistan'da virüsün yayılmaya devam etmesi gerekçe gösterilerek yüzde 5 olarak beklenen daralma beklentisini yüzde 5.7'ye revize edildi.

IMF, raporunda Türkiye'nin 2020 GSYH büyüme tahminini Haziran raporundaki yüzde -5.0, 2021 GSYH büyüme tahminini yüzde 5 düzeyinde korudu. IMF'nin Türkiye için cari işlemler dengesi tahmini 2020 için yüzde -3.7, 2021 yılı için yüzde -0.9 oldu.

IMF, önceki raporda yüzde -5.2 olan küresel büyüme tahminini yüzde -4.4'e çekse de ekonomilerin kapanması nedeniyle pandeminin 1930'dan bu yana görülen en büyük kriz olduğu yinelendi.

IMF, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 5.2'de tutarken, toparlanmanın haziran ayına nazaran daha zayıf olacağına dikkat çekerek gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı büyük zorluklara atıfta bulunuldu.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, 12 trilyon doları bulan mali yardımlar ve görülmedik parasal gevşeme nedeniyle hasarın sınırlı kaldığını belirtti fakat istihdamın pandemi öncesi düzeyin çok altında kaldığına vurgu yaptı. Gopinath, bu krizin en çok dar gelirli işçi, genç çalışanlar ve kadınları vurduğunu açıklarken, yoksulların daha da yoksullaştığını ve tahmini 90 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşam standartlarına gerilediğini söyledi.

Raporda, ABD'nin bu yıl daralma tahmini yüzde 8'den yüzde 4.3'e indirilirken ek bir federal yardım paketi gelmediği takdirde gelecek yıl yüzde 3.1 olarak beklenen büyümenin bir gerisinde kalınacağı ifade edildi.