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        Haberler Ekonomi Para IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı - Para Haberleri

        IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

        Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:51
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        IMF: Türkiye'den mali destek talebi gelmedi
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        IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." ifadesi kullanıldı.

        Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi.

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