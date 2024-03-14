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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF, yeni başkanını seçecek - İş-Yaşam Haberleri

        IMF, yeni başkanını seçecek

        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, fonun bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını ve sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:22
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        IMF, yeni başkanını seçecek
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        IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolarken, fondan yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı belirtildi.

        Yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

        Açıklamada, "İcra Direktörleri Kurulu, küresel finansal sistemin merkezinde yer alan fonu yönetmek için gerekli küresel duruşa sahip başarılı adaya verdiği önemi vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Georgieva, geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da dün Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

        Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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