İmkansız aşkın ütopik öyküsü

Anton Çehov'un önemli eserlerinden "Martı"nın ana karakterleri Nina, Treplev ve Trigorin'i, Romanya'nın çağdaş yazarlarından Matei Visniec'in Bolşevik Devrimi döneminde yeniden yolculuğuna çıkardığı oyun, Erdal Beşikçioğlu'nun yorumuyla Tatbikat Sahnesi'nde izleyiciye sunuldu.

Dönemin tarihi ile harmanlanarak Nina ile Treplev'in imkansız aşkını anlatan oyun, sürükleyici oyunculuğu, dönemi yansıtan dekoru ve ses efektleri ile izleyicilerin ilgisini çekti.

Oyunun yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, AA muhabirine oyun öncesinde yaptığı açıklamada, yazarın, Çehov'un Martı isimli hikayesindeki üç ana karakteri alarak Bolşevik İhtilali döneminde bir ütopya yarattığını söyledi.

"Aşk hikayesi anlatıyoruz. Bolşevik Devrimi sürecinde aşkın kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser" diyen Beşikçioğlu, oyuna 2 aylık bir süreçte hazırlandıklarını belirtti.

Erdal Beşikçioğlu, oyunun Türkiye prömiyeri olduğu için ayrı bir heyecan hissettiklerini ifade ederek, tiyatroseverlerin severek izleyebilecekleri bir oyun çıkardıklarını söyledi.

"ELVİN SAHNEDE EŞİMDEN ÖTE ARKADAŞIM"

Eşi ile aynı sahneyi paylaşan Erdal Beşikçioğlu "Elvin sahne üzerinde çalışırken eşimden öte benim sahne arkadaşım. Biz konservatuvara beraber girdik. Devlet Tiyatrolarına da beraber girdik. Sahne üzerinde beraber büyüdük. Sahneden çıktığımızda başka türlü bir hayatımız vardı, sahnede başka hayatımız var. Eşten torpilli mi? Ünsal daha torpilli" dedi.

Beşikçioğlu, Ünsal Coşar ile aynı dönemde konservatuvar da okuduklarını, birçok kez aynı sahneyi paylaştıklarını dile getirdi. Erdal Beşikçioğlu, oyunun Türkiye turnesi yapacağını da sözlerine ekledi.

"BAKMA BİÇİMLERİYLE İLGİLİ AŞKLAR VAR"

Nina karakterine hayat veren Elvin Beşikçioğlu da "Martı" eserinde Nina'nın 19, bu eserde ise 34 yaşında izleyicinin karşısına çıktığını belirterek, "Bu üç karakter 15 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı sürecinde karşılaşıyorlar, bir araya geliyorlar. Birbirlerine söylecekleri sitemler, özleyişler, arayışlar var, sistem üzerine bir şiirsel dünya içerisinde buluyorlar kendilerini. Aşka bakma biçimleriyle ilgili aşklar var" dedi.

"AŞKINDAN VAZGEÇMEYEN YAZAR"

"Treglev" rolünü canlandıran Ünsal Coşar ise Martı oyununda karakterin intihar girişiminden kurtulan bir yazar olarak bu eserde yeniden izleyici ile buluştuğunu belirtti.

Coşar, "Bir devrim var ama bu devrime olan tepkisinin ne olduğu ortaya çıkan bir yazar var. Nina'ya yıllardır aşık ve aşkından vazgeçmeyen bir karakter var karşımızda. Severek oynadık. Tiyatroseverleri bekliyoruz" diye konuştu.

Oyunun dönemin tarihine de vurgu yaptığını belirten Coşar, ülke yazarlarının Bolşevik devrimine ne derece tepki verdikleri sorgusunun da eserde yapıldığını kaydetti.

İZLEYİCİDEN TAM NOT

Temsil sonrasında açıklama yapan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Elçi Müsteşarı Daim Ilazi, Erdal Beşikçioğlu'nun birçok eserini seyrettiğini ve oyunculuğunu severek takip ettiğini söyledi.

Beşikçioğlu'nun hemşehrileri olmasından dolayı da bütün çalışmalarını takip ettiklerini belirten Ilazi, oyunu çok severek izlediğini ve beğendiğini dile getirdi.

Tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Ayşegül Yüksel ise oyunun gayet yerinde bir yorumlamayla sunulduğunu belirterek, oyunculukları beğendiğini ifade etti.

Yüksel, "Güzel bir sahneleme, iyi bir dekor. Oyunculuklar ve yorum da gayet başarılı" değerlendirmesinde bulundu.