İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB),endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirliği amaçlayan projesi ‘Coralis’ ile Avrupa Birliği’nden destek aldı. İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan ‘Ufuk 2020’ programı kapsamında yapılan başvurulardan 11 Türk kuruluşun yer aldığı 8 projenin Avrupa Birliği tarafından 4,4 milyon euro tutarında destek aldığını ve ‘Coralis’ projesinin de bu başarılı kuruluşların arasında yer aldığını söyledi.

Öztiryaki, “Önümüzdeki dört yıl süresince Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak destekle endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayılması ve bu alandaki engellerin aşılması üzerine çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar İspanya’da bulunan bir araştırma şirketinin koordinasyonunda projede yer alan 7 farklı ülkeden 29 kuruluş iş birliğinde hayata geçirilecek. İMMİB olarak Türkiye’nin ihracatını artıran projelerle beraber dünyanın kaynaklarını koruyarak, global ekonomiye katkı sağlayan büyük projelere imza atıyoruz. AB’nin bu projemize destek vermesi bizi mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

İMMİB 2007 yılından beri birlik üyesi firma çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği sınıf eğitimlerini Covid-19 salgını nedeniyle online olarak düzenlemeye başladı ve eğitimlerini Nisan ayında tüm Türkiye’ye ücretsiz olarak açtı. Yoğun ilgi gören ücretsiz eğitimlere katılım için birlik üyesi olma şartı yok.

"İHRACATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART OLDU"

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırdığına vurgu yapan Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren birliği İMMİB’in, ihracatta dijital dönüşümün öncülüğünü yaptığını ifade etti. Öztiryaki, “Bu salgın bize gösterdi ki, ihracatta dijital dönüşüm artık şart oldu. Yeni dünya düzenine göre şekil alan ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve girişimlerimizle ihracatta dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

İMMİB’in dijital dönüşüm kapsamında sanal ticaret ve alım heyetleri ile sanal fuarlara ağırlık verdiğinin altını çizen Tahsin Öztiryaki şöyle devan etti: “Bu süreçte vakit kaybetmeden sanal ticaret heyetlerini hayata geçirip ihracatçılarımız ve yabancı satın almacılar arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesini sağladık. Salgının sebep olduğu olumsuz koşullara hızla uyum sağlayarak geliştirilen ve Bakanlığımız tarafında da desteklenen bu faaliyetler üye firmalarımızdan da yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı ve sonrasında da sanal heyetler ve sanal fuarlar devam edecek. 2019 yılında İMMİB’in iştigal sahasında yer alan mal sektörlerinin ihracat toplamı 62 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye’nin toplam mal sektörleri ihracatının yüzde 35’ini oluşturdu. Türkiye’nin tüm hizmet sektörleri ihracatı da İMMİB çatısı altında yer alıyor. 2019 yıl sonu itibariyle ülkemiz hizmet ihracatı 64,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla birliğin temsil ettiği tüm sektörler, ülkemizin kümülatif mal ve hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Bu başarımızı; 79 ülkeden 933 firmayı ülkemizde misafir ederek 31 alım heyeti ve 34 ülkeye 38 sektörel ticaret heyeti gibi heyetler organize ederek, 11 farklı ülkede olmak üzere, 946 firmamız ile 29 milli katılım fuar organizasyonu ve çeşitli fuarlarda 20 info stand ile katılım sağlayarak elde ettik.”