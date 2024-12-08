Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'den kötü haber geldi. İtalyan golcü, perşembe günü Bodo/Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında sakatlanan Ciro Immobile'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; İtalyan golcü, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
Immobile'nin sakatlığının süresi ise pazartesi günü çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta etkili bir performans sergileyen Immobile, 78. dakikada sakatlanarak yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı.
34 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 13 gol attı.
TAYYİP TALHA'NIN DURUMU
Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha'nın kesin durumu da pazartesi günü çekilecek MR sonucu belli olacak.