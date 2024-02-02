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        Haberler Gündem İmza için çağrıldı, darbedildi! - Güncel haberler

        İmza için çağrıldı, darbedildi!

        Olay, Denizli'de meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki adam, polislerin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:50
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        İmza için çağrıldı, darbedildi!
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        Olay, Denizli'de meydana geldi.

        Eşiyle boşanma aşamasındaki adam, çocuklarını bıraktığı yerde polislerin saldırısına uğradı.

        Biber gazı sıkılıp ters kelepçe yapılan adam başına gelenlerin planlı olduğunu iddia edip şikayetçi oldu.

        Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

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