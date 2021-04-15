Ziyarete açılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Kur'ân-ı Kerim', 'Peygamber Efendimiz', 'İbadet', 'Dua' ve 'Medeniyet' konu başlıklarında ve Şam Evrakı alt başlığında düzenlenen İnanç ve Sanat Sergisi, 16 Nisan'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin geçici sergi salonunda ziyarete açılacak.

Sergide, 8'inci yüzyılın sonu ila 9'uncu yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kûfi hatla yazılan ve ayrıca 1294'e tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yâkut el- Musta'sımi'ye ait Kur'ân-ı Kerimler ile Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13'üncü yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907'de çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmı sergilenecek.

Çin kâğıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440'a tarihlenen Timurlu Dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a ait Kur'ân-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye ait hat levha, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Hilye-i Saadet, 15'inci yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabî'nin Fütûḥâtü'l - Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238'de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve birbirinden değerli diğer eserler sergide teşhire sunulacak.

İnanç ve Sanat Sergisi'ne çıkan 73 eser ilk defa sergilenecek. Diğer eserlerse daha önce kısa süreli olarak sergiye sunulmuş eserlerden oluşacak. İnanç ve Sanat Sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinin sergi salonunda 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.