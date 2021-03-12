İnce dokunuşlarla cama şekil veren Karslı kadınlar özel tasarımlar yapıyor

AA

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta boş zamanlarını el sanatlarıyla uğraşarak değerlendiren ve sosyalleşen kadınlar, ürettiği tasarımları sosyal medyadan satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Cama şekil verip boyadıktan sonra kolye, kitap ayracı, magnet, anahtarlık ve özel günler için anlamlı hediyeler hazırlayan kadınlar, kurs sonunda atölye açarak iş sahibi olmayı hedefliyor.

El sanatları öğretmeni Özlem Demir, AA muhabirine, kurslarda kadınlara el sanatlarıyla ilgili ürünlerin tanıtımı ve nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verdiklerini söyledi.

- Hem sosyalleştiler hem de ekonomik kazanç sağladılar

Kurslarla kadınların yeni beceri kazandıklarını anlatan Demir, "Genel anlamda el sanatları branşında üç dalda eğitim veriyoruz ve temel el dokumaları, dekoratif ürünler ile geleneksel ev tekstili dallarında üretim yapıyoruz. Böylelikle hanımlarımız evlerinden çıkıp sosyalleşerek aynı zamanda yaptıkları ürünleri de satarak ev bütçesine katkı sağlıyor." dedi.

Kursiyerlerden Yeter Yıldırım ise kursun kentte ilk kez açıldığını ve öğrendikçe sevmeye başladıklarını belirtti.

Kurs sayesinde hem iş öğrenip hem de sosyalleştiklerini aktaran Yıldırım, "Kursa ilk geldiğimizde gerek malzeme, gerekse üreteceğimiz ürünler hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Hocamız sayesinde bunu öğrendik ve ilerlettik. Bizim için hem ekonomik hem de sosyallik açısından faydalı oldu." diye konuştu.

Kursiyerlerden Nuriye Daşdemir de öğrendiklerini daha fazla geliştirmek istediklerini anlatarak, "Hatta daha fazla geliştirip ilerletirsek dükkan açmayı dahi düşünüyoruz. Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Kursta öğrendiklerimizle çok güzel ürünler yaptık. Hanımlara tavsiye ederim, gelip bu mesleği öğrensinler ve bu tarz sanatları Kars'a kazandıralım." ifadelerini kullandı.