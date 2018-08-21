Incheon United - Chunnam Dragons rakamlar

Incheon United ve Chunnam Dragons, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. 17 puanlı Incheon United 12. sırada bulunuyor, Chunnam Dragons 19 puana sahip ve 11. sırada. Incheon United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 518 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Chunnam Dragons galibiyet oranı 2.30. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Incheon United son haftadaki Gangwon müsabasında 7-0 yenildi.

Chunnam Dragons ise Suwon Blue Wings karşılaşmasında 6-4 kazandı.

Incheon United, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 20 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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