Incheon United - Pohang Steelers maçı istatistikleri

Incheon United ve Pohang Steelers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Incheon United 16 puanla 10. sırada, Pohang Steelers 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Incheon United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Pohang Steelers galibiyet oranı 2.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Incheon United son haftadaki Gangwon müsabasında 2-0 yenildi.

Pohang Steelers, Suwon Blue Wings karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Incheon United, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 18 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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