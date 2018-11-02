Incheon United - Sangju Sangmu maçı heyecanı

Incheon United ve Sangju Sangmu, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 30 puanlı Incheon United 6. sırada bulunuyor, Sangju Sangmu 36 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Incheon United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sangju Sangmu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Sangju Sangmu galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Incheon United son hafta oynanan Pohang Steelers maçında 1-0 yenildi.

Sangju Sangmu, Daegu karşılaşmaında 2-5 yenildi.

Kendi sahasında 1 mağlubiyet alan Incheon United, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Sangju Sangmu, dış sahada 1 galibiyete sahip. Bu maçlarda Sangju Sangmu 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ