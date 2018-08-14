Incheon United - Sangju Sangmu maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Incheon United ile Sangju Sangmu, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Incheon United 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sangju Sangmu 26 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Incheon United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sangju Sangmu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Incheon United kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Sangju Sangmu kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Incheon United son hafta oynanan Daegu maçında 2-1 yenildi.

Sangju Sangmu ise FC Seoul maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Incheon United, 17 gol attı ve 20 gol yedi.

Sangju Sangmu, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sangju Sangmu 10 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ