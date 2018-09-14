Incheon United - Suwon Blue Wings düellosu

Incheon United ve Suwon Blue Wings, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Incheon United 24 puanla 12. sırada, Suwon Blue Wings 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Incheon United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Incheon United kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Suwon Blue Wings kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Incheon United önceki hafta Ulsan Horang-i mücadelesinde 3-2 kazandı.

Suwon Blue Wings, Jeju United karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Incheon United, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 22 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 22 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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