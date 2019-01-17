İnci çiftliğinde izinsiz beslenen timsah, havuza düşen kişiyi parçalayarak öldürdü

Endonezya'nın Sulavesi adasında bir inci çiftliğinde izinsiz olarak beslenen timsahın bulunduğu havuza düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.

Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor.

Kadının parçalanmış cesedi ertesi gün çiftlik çalışanları tarafından bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi.

Timsah uyuşturularak koruma merkezine götürüldü.

Polis, timsahın ve çiftliğin sahibi olduğu belirtilen Japon iş adamını arıyor.

Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi.

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