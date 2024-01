İnci Ertuğ sergisi: Aşık Mıyım Neyim? İnci Ertuğ'nun 'Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)' başlıklı 16'ncı kişisel sergisi 7 – 29 Şubat tarihleri arasında Ekavart Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

