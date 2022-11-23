İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor!

EVDE BU YÖNTEMLERİ UYGULAYIN

1. Fesleğen yaprağı: Taze fesleğen yapraklarını ezin ve düzenli olarak diş macunu olarak kullanın. Dişlerinizi fırçalamadan 5-10 dakika önce uygulayabilirsiniz.

2. Aloe Vera: En beyaz dişler için taze aloe vera suyunu kullanabilir ya da bu bitkiden üretilen jelleri alabilirsiniz.

3. Muz kabuğu: Muzun kabuğunun iç ve dış kısmını dişlerinize sürün ve 5-10 dakika bekledikten sonra dişlerinizi fırçalayın.

4. Hindistan cevizi yağı: Dişlerinizi fırçalamadan önce hindistan cevizi yağı sürün 15-20 dakika beklettikten sonra beyazlatıcı özelliği olan macununuzla dişlerinizi fırçalayın.