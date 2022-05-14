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İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ancak üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu başladı. Bölgeye gelen Karadenizli bir grup da Erciş balık bendinde kemençe eşliğinde horon tepip, göçü ilgiyle izledi

DHA
  • 01
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. 
  • 02
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    DHA'nın haberine göre her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüyor.
  • 03
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Bölgede binlerce insana geçim kaynağı olan inci kefallerinin bu görsel şöleni, her yıl binlerce kişi tarafından da ilgiyle izleniyor.
  • 04
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    İnci kefallerinin 15 Nisan'da çıktıkları göç yolculuğu yoğun olmamakla birlikte başladı. Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği ve bunun için de seyir teraslarının yapıldığı Deli Çay'daki balık bendine gelenler balıkların zorlu yolculuğunu izleyebiliyor.

     
  • 05
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Balıkların üreme döneminde bölge birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken, turizme de büyük katkı sunuyor. 
  • 06
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Karadeniz'den Van'ın Erciş ilçesine gelen horon ekibi de balık bendinde kemençe eşliğinde oynayıp, göç yolculuğunu ilgiyle izledi. 
  • 07
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Grup arasında bulunan emekli bürokrat Baki Şener, "Erciş'e inci kefalinin göçünü izlemek üzere geldim. Buradaki dünyaca ünlü inci kefallerinin göçünü izlemek gerçekten muhteşem bir doğa olayı. 
  • 08
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

    Ben daha önce görev yaptığım dönemde de buraya gelmiştim. Fakat bu yıl 30 kişilik bir tur ekibiyle geldik. Kemençe eşliğinde arkadaşlarımızın horon oyunlarıyla göçü izledik. Burada harika bir görsel şölen var. Herkesin gelip bu görsel şöleni görmesini istiyoruz" dedi.
  • 09
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler
  • 10
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler
  • 11
    İnci kefalinin göç yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

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