Ben daha önce görev yaptığım dönemde de buraya gelmiştim. Fakat bu yıl 30 kişilik bir tur ekibiyle geldik. Kemençe eşliğinde arkadaşlarımızın horon oyunlarıyla göçü izledik. Burada harika bir görsel şölen var. Herkesin gelip bu görsel şöleni görmesini istiyoruz" dedi.