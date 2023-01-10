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İncir sütü cilt sağlığı için kozmetik sektöründe sıkça kullanılan bir besindir. Dalından koparılan incirlerin ucundan elde edilen incir sütünün bazı kalın incir yapraklarında da aktığı bilinmektedir. Rengi beyaz olan incir sütünün kullanımında ise dikkatli olunmalıdır. İncir sütü faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından farklı kürler ile de aktarılmaktadır. Merak edilen incir sütü yararları hakkındaki detaylar yazımızda sizleri bekliyor.

İncir Sütü Faydaları

İncir sütünü bebeklerde kula ağrısı sorunu yaşandığında ağrıyı kesmesi için kullanabilirsiniz.

İncir sütü ciltte meydana gelen siğillerin iyileşmesine yardımcı olur.

Topuklarda kuruma ve çatlama meydana gelebilir. İncir sütü topuklardaki kuruluk ve çatlamaları iyileştirir.

Cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.

Genellikle bağırsakta ve kulakta meydana gelen parazitlerin yok olmasını sağlar.

Diş eti kanamalarının azalmasını sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir.

İncir Sütü Zararları

Her doğal üründe olduğu gibi incir sütünün de kullanımında dikkat edilmelidir. İncir sütü aşırı bir şekilde sıkça kullanılırsa cilt üzerinde problemler oluşmasına neden olabilir. Eğer henüz olgunlaşmamış bir incirden süt elde edilir ise bu incir sütü ağız yarasının oluşmasına yol açabilir. İncir sütünün piyasada sahte ve katkı maddeleri olanları bulunabilir. Bu yüzden satın alırken incir sütünün doğal olup olmadığından emin olmalısınız.

İncir Sütü Siğile İyi Gelir Mi?

İncir sütü içerik açısından çok güçlü bir besin maddesidir. Kalsiyum, potasyum, A ve L vitamini, bakır ve magnezyumun yanı sıra antioksidan da içerir. Bu yüzden pek çok cilt hastalığına da faydası bulunmaktadır. İncir sütü siğil sorunu ile başı dertte olanlar için de şifa kaynağıdır. 1 yemek kaşığı incir sütü ile arpa ununu karıştırarak bir macun elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu macunu haftada iki kez siğil olan yere sürüp kurumasını beklerseniz zaman içerisinde siğillerin ortadan kalktığını göreceksiniz.

İncir Sütü Basura İyi Gelir Mi?

İncir sütünün basura iyi gelip gelmediği ile ilgili bir bilgi yoktur. İncir meyvesinin ve yaprağının basura iyi geldiği bilinmektedir. Ancak incir sütünün basur rahatsızlığı üzerinde kullanımı ile ilgili öneri bulunmamaktadır.

İncir Sütü Diş Ağrısını Geçirir Mi?

Doğal şifa deposu olan incir sütünün diş sağlığına olan etkileri de merak edilmektedir. İncir sütünün içerisinde kalsiyum, potasyum, A ve L vitamini, bakır ve magnezyum bulunur. Diş sağlığı için faydalı olan besin içeriği ile özellikle diş eti kanaması sorunu yaşayan kişilerin incir sütü kullanmaları önerilmektedir.

İncir Sütü Saça Faydaları

Saç bakımı hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir yere sahiptir. Kişiler saçlarının daha güçlü, parlak ve sağlıklı uzaması için farklı doğal yöntemleri kullanmak ister. Bu yöntemlerden biri de incir sütüdür. İncir sütü birçok kozmetik ürün içerisinde de kullanılır. Saç bakımı için de incir sütü maskesi kişiler tarafından tercih edilir. İncir sütü ile yapılan saç maskeleri ile saçlar parlak ve güçlü bir görünüme kavuşur ve saç derisi eski nemini kazanır.