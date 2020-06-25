İncirliova'da domates hasadı başladı - AYDIN

AA

İzmir ve İstanbul'dan ilçeye domates için alıcıların geldiğini kaydeden Kaykı, "İlçede bin 500 dekar domates ekili alan var. Bu alanlardan 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz. Çiftçilerin iyi para kazacağını düşünüyoruz. Türkiye üretiyor, ülkesine bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'biz bize yeteriz.' Fiyatlar bu şekilde devam ederse çiftçi bundan memnun kalır." dedi.Üretici Deniz Gül, mayıs ayının ortalarındaki aşırı sıcak hava nedeniyle hasatta 10 günlük gecikme olduğunu belirterek, 40 dönüm arazisine 70 bin fide domates ektiğini ifade etti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlık ile gıda çalışanlarının öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Gül, "Umarım güzel bir sezon geçiririz ve çiftçiler emeğinin karşılığını alır. Dönümde 7-8 ton domates bekliyoruz. Tanesi ve rengi beklediğimizin ötesinde görünüyor." diye konuştu.