İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı - AYDIN

Erbeyli Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, 21 Haziran 1919'da Yunanlılar tarafından şehit edilen Erbeyli şehitlerini, şehadetlerini 101. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.Milli Mücadele sırasında 20 Haziran 1919 gecesi efeler, Yunan karakoluna baskın yapmıştı. Buna misilleme olarak Yunan işgal güçleri, 21 Haziran’da 72 Türk'ü şehit etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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