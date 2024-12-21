İncirliova'ya 10 Milyon TL'lik hibe desteği

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmeler ile ilçe, son iki ayda İller Bankası'ndan 4 milyon TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 5 milyon 500 bin TL değerinde hibe desteği aldı.

İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerinin ilk ayağı olan 1 milyon 500 bin TL değerindeki 170 adet büyük çöp konteynerini daha önce teslim almıştı. 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracı da bugün ilçeye ulaştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen aracı Başkan Kaya teslim aldı. Teslim töreninde Başkan Kaya'ya AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, AK Parti İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı İlkay Karabulut, AK Parti İncirliova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Araç tesliminin ardından açıklama yapan Başkan Kaya, şunları söyledi: "Çevre kirliliğinin önlenmesi ve mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemize hibe edilen 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracımızı teslim aldık. Daha önce teslim aldığımız 170 adet büyük çöp konteynerimiz ile birlikte toplamda 5 milyon 500 bin TL, İller Bankamızdan yol yapımı için aldığımız 4 milyon TL hibe desteğiyle birlikte ise son iki ayda 10 milyon TL değerine yakın hibe desteğini ilçemize kazandırmış olduk.