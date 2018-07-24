Independent yazarı Robert Fisk: Batı'nın Suriye'de kime silah sattığını açıklamasının zamanı geldi

Independent'ın Orta Doğu uzmanı yazarı Robert Fisk, Suriye'nin Halep kentinin doğusunda uzun süre silahlı örgütlerin elinde bulunan bir bodrum katında bulduğu füzelere ait boş kovanların izini sürdü.
Fisk, ABD üretimi olan bu füzelerin nihai kullanıcıya satış sözleşmeleriyle birlikte El Kaide bağlantılı El Nusra örgütünün eline geçtiğini ve Avrupa Birliği ile NATO'nun ürettiği silahların kime, nasıl gittiğine dair soruşturma başlatması gerektiğini yazdı.
Fisk, "Suriye'deki füze kovanlarının izini ilk satıcısına kadar sürdüm, artık Batı'nın silahlarını kime sattığını açıklama zamanı geldi" başlıklı yazısında yaptığı araştırmanın detaylarına yer verdi:
"Sevgili okurlar, şu numarayı not edin: MFG BGM-71E-1B. Ve bunu da: STOCK NO 1410-01-300-0254. Ve son olarak şu kodu da: DAA A01 C-0292.
"Bu numaraları, geçen yıl Halep'in doğusunda bombardımanla dümdüz edilen İslamcıların elindeki bir üste bulduğum boş kovanların üzerinde buldum.
"En tepede de 1930'lu yıllarda namı pek de iyi olmayan Howard Hughes tarafından California'da kurulan ve 1997'de geçen yıl 23,35 milyar dolar kâr eden ABD savunma şirketi Raytheon'a satılan 'Hughes Aircraft Co' yazıyordu.
"Bu şirketin hissedarları arasında Bank of America ve Deutsche Bank yer alıyor. Raytheon'un Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Türkiye ve Kuveyt'te büroları var.
"Doğu Halep'te artık bir enkaza dönüşmüş olan bodrum katındaki bu odada bununla birebir aynı onlarca boş kovan daha vardı ve bunların üzerinde de birbirini takip eden seri numaralar vardı.
"Bu durum, kısaca TOW olarak bilinen, uzun adı tüpten fırlatılan, optik olarak izlenilen, kablo güdümlü füze olan bu silahların CIA'in Libya üzerinden bugüne kadar çok yazılıp çizilen kaçakçılık yolunu kullanarak Suriye'ye geçirdikleri arasında olmadığı anlamına geliyor. Bu numaralar, tüm bu silahların gruplar halinde ilk çıkış noktasından askeri uçak paletleri üzerinde ayrıldığını gösteriyor."
Fisk, elde ettiği bulguları Hughes şirketinde çalışmış eski bir yönetici ile paylaştığını aktardı ve şöyle devam etti:
"Bununla birlikte bu füze grubu, ABD devletine ait bir üsten yola çıkmış. Amatör dedektifler halihazırda yukarıda verdiğim seri numaralarının ilkinin izini sürmüş.
"'01', NATO'nun ABD için kullandığı stok numarası ve BGM-71E de Raytheon'un bir ürünü olduğunu gösteriyor.
"Halep'te diğer tanksavar füzelerinin kovanlarını bulmamdan iki yıl önce İdlib'te İslamcı militanların BGM-71E-1B türünü kullanırken yayınlanmış videolar bulunuyor.
"DAA A01 C-0292 koduyla ilgili olarak ise araştırmalarım halen sürüyor. Eğer bunun ne olduğunu bulabilirsem, o zaman kesin bir sonuca varabilirim.
"Bu füzenin Hughes/Raytheon tarafından üretildiği ve tamamen yasal bir şekilde bir NATO üyesine, NATO yanlısı bir güce ya da 'dostane' bir yere satıldığı ve bu Tow füzelerini çok büyük miktarlarda satın alanların imzalamış olduğu varsayılan bir belge olan Son Kullanıcı Sertifikası'nın (EUC) bulunduğu kesin."
Ancak Fisk bu bilgilere ulaşmasının kesin olmadığını belirtti.
Son haftalarda Balkanlar'daki silah üreticileriyle görüşmeler yaptığını aktaran Fisk, silah üreticilerinin ürettikleri malzemelerin nihai olarak nereye satıldığını araştırmaları gerektiği yönünde hukuki bir zorunluluk bulunmadığını belirtti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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