Independiente - Defensa y Justicia rakamlar

Independiente ve Defensa y Justicia, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:15. 1 puanlı Independiente 20. sırada bulunuyor, Defensa y Justicia 2 puana sahip ve 16. sırada. Independiente son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Defensa y Justicia son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Independiente kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.60, Defensa y Justicia sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Independiente önceki hafta Union Santa Fe mücadelesinde 1-0 yenildi.

Defensa y Justicia ise Arsenal Sarandi karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Defensa y Justicia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Defensa y Justicia, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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