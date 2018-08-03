Independiente - Libertad maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Independiente, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Libertad takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:50. Maç öncesi Independiente 2 puanla 12. sırada, Libertad 2 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Independiente, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Libertad, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Independiente galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.10, Libertad galibiyet oranı 1.60.

Independiente son hafta oynanan Deportivo Capiata maçında 3-1 kazandı.

Libertad ise General Diaz karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Independiente, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Libertad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Libertad, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ