Independiente - Sportivo Luqueno maçı ne zaman?

Independiente ve Sportivo Luqueno, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Maç öncesi Independiente 7 puanla 12. sırada, Sportivo Luqueno 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da Independiente kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Sportivo Luqueno kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Independiente son hafta oynanan Sportivo Luqueno maçında 4-1 kazandı.

Sportivo Luqueno, General Diaz karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Independiente, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Sportivo Luqueno, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sportivo Luqueno 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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