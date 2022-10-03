Benzin fiyatları, brent petrolda gözlenen hareketliliğe paralel olarak akaryakıt zammı ve akaryakıt indirimi haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günler 80 doların altını gören brent petrol fiyatı, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarına indirim gelmezken zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından "LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, zam mı geldi?" soruları gündeme geldi. işte, 3 Ekim Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları...