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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayide kullanılan doğalgaza getirilen indirimle ilgili açıklamada bulundu.

Twitter'da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasını retweet eden Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

Bakan Dönmez ise konuyla ilgili olarak "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" açıklamasında bulundu.